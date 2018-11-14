Песков назвал «чернухой» политические телеграм-каналы

Мессенджер Telegram – это интересное явление, там есть множество познавательных аккаунтов, но политические каналы используются как инструмент манипуляции, это «заказная политологическая чернуха», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что «само по себе Telegram – интересное явление», в котором «очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических».

Однако «что касается политических каналов», то «их подавляющее большинство – это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей», и «все это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами».

При этом на информацию из таких источников склонны реагировать некоторые чиновники.

«Мы им даем простой совет: удалите из телефона (Telegram – прим. ВЗГЛЯД) и живите спокойно. Многие так и поступают», – отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал также, что Владимир Путин сам просматривает свежую прессу и новости в Сети.

Кроме того, «в Кремле и Ново-Огареве у президента на столе или в приемной есть практически полный набор газет и журналов», и «он многое из этого читает».

«Читает и в самолете, поскольку для него это фактически еще один дом», – добавил Песков, отметив, что на борту президентского самолета есть интернет.

Также «пресс-служба готовит президенту разные информационно-аналитические материалы», ежедневно «для главы государства делается подборка теленовостей, телевизионный дайджест, который он смотрит, когда есть время: иногда – когда в машине едет или в самолете летит, иногда – уже дома ночью».

Песков добавил, что порой Владимир Путин «от кого-то узнает о тех или иных передачах или новостях и дает поручение подготовить ему подборку».

«Набор служебных источников информации также очень велик: это министерства и ведомства, спецслужбы и другое», – добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера также высказал мнение, что те, кто проводят большое количество времени в социальных сетях, «во многом рискуют».

«Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы? Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали – и все», – сказал он, напомнив о заблокированной в Instagram странице главы Чечни Рамзана Кадырова.

Песков сравнил блокировки в соцсетях с ситуацией с системой SWIFT: «Не нравится Америке, как Иран себя ведет, – отключают там банки от этой системы. А где гарантии, что завтра России не отключат? Или европейцам? И социальные сети, и экономические системы в нынешней системе координат политизируются».

Он добавил, что рано или поздно встает вопрос: жить под диктовку или быть заблокированным.

«В итоге все упирается в суверенность, личную или государственную», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что, с одной стороны, Instagram – это гениальное изобретение, однако страница пользователя является собственностью компании и может быть закрыта в любой момент.

Сам Песков, по его словам, ни разу в жизни не заходил в Facebook и «Одноклассники» и не знает, как выглядит «ВКонтакте» изнутри.

Ранее Песков заявлял, что нельзя серьезно относиться к информации, которую публикуют Telegram-каналы.

В ноябре председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высказывал мнение, что Telegram-каналы постепенно изживают себя и на смену им вскоре придет какой-то новый формат.