Мэй потерпела сокрушительное поражение в Палате лордов

Палата лордов парламента Великобритании проголосовала против условий сделки по Brexit и формата будущих отношений с ЕС.

Пэры поддержали заявление баронессы Анджелы Смит из Лейбористской партии, в котором выражалось сожаление в связи с условиями сделки. С баронессой согласился 321 член Палаты лордов, на стороне премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее кабмина было всего 152 голоса.

Мэй потерпела поражение в Палате лордов за сутки до принципиального голосования в Палате общин по соглашению Великобритании с ЕС, передает ТАСС.

Кроме того, Смит призвала «решительно отвергнуть» вариант Brexit без сделки.

В Палате лордов доминируют противники Brexit.

25 ноября минувшего года лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и приняли декларацию о будущих отношениях с Лондоном. В Британии должны одобрить соглашение до 29 марта – даты Brexit, в противном случае после выхода Британии из ЕС вся договорная база сторон будет утеряна.