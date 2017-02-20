Стали известны подробности о доме в Шахтах, где произошел взрыв газа

Девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах Ростовской области, где произошло обрушение после взрыва газа, был построен в 1993 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник утром произошел взрыв газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, одна женщина погибла, спасены семь человек, под завалами еще могут оставаться люди.