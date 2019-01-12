В амурском селе появилась новая горка из нечистот

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области начала расти новая горка из нечистот после того, как убрали старую, сообщили местные жители.

Жители села Чигири сняли видео, на котором видно, что в районе улицы Алексеевская продолжает вытекать содержимое септика, которое замерзает и превращается в ледяную горку. Видео опубликовано «Амур.инфо» в YouTube.

«12 января опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали. И все опять течет туда», – говорит автор видео.

Он отметил, что через три дня горка «вернется».

В то же время представитель районной администрации отчиталась о том, что горку убрали, передает РИА «Новости».

В пятницу в администрации сообщали, что обязали УК «ЭнергоЦентр-Восток» ликвидировать горку из нечистот. На заседании УК отказалась от управления домами. Жильцы должны выбрать новую управляющую компанию.

Прокуратура Благовещенского района начала проверку.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых изображены дети, катающиеся с горки из нечистот. Местные жители рассказывали, что под Новый год септики переполнились, и содержимое потекло по дороге к коттеджам. С образовавшейся ледяной горки стали кататься дети.