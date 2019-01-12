Помпео оценил возможности США после вывода войск из Сирии

Вывод войск США из Сирии не повлияет на возможности американцев проводить любые военные операции в регионе, уверен госсекретарь Майк Помпео.

Помпео, стенограмму выступления которого приводит пресс-служба Госдепартамента, заявил, что спектр инструментов, которые могут использовать США, широк, передает ТАСС.

«Тот факт, что мы выводим пару тысяч военнослужащих из Сирии, демонстрирует изменение тактики. И это не оказывает существенного влияния на наши возможности продолжать осуществлять военные действия, которые нам необходимо осуществлять», – сказал Помпео.

Во вторник Помпео говорил, что США «ликвидировали 99%» террористической организации «Исламское государство*».

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.