США объяснили вывод войск из Сирии сменой тактики

Вывод войск США из Сирии означает смену тактики, но стратегия США не изменилась, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

«Было много шума по поводу вывода войск из Сирии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNBC.

Он намерен заверить союзников, что США все еще настроены на борьбу против террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), а также не отказываются от «стратегии в противодействии Ирану» и его «враждебному влиянию».

Кроме того, США «продолжат укреплять союзы» в регионе.

В Пентагоне пояснили, что вывод американских войск из Сирии имеет утвержденные стандарты и не будет носить произвольный характер.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.