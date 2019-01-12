Макгрегор раскрыл слова, которыми спровоцировал драку с Хабибом

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, какими словами спровоцировал массовую драку 7 октября 2018 года, когда потерпел поражение от российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.

В своем Instagram ирландец опубликовал видео, на котором он повздорил с американским боксером Полом Малиньяджи и попросил его «перестать ныть».

В этой публикации он рассказал, что ту же самую фразу он сказал Нурмагомедову после третьего раунда. «Он жаловался судье в каждом раунде, даже в четвертом, находясь в партере», – заявил ирландец, посчитав, что только он имел основания для претензий рефери. «[В первом раунде] Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности», – написал боец.

7 октября Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе.

После победы россиянин в ответ на провокацию вступил в драку за пределами ринга. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за этого инцидента.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе россиянина 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах. Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 – досрочно) и потерпев три поражения.