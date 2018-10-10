Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали

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12 октября, пятница | Последнее обновление — 12:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России
Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы
Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме
Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю
Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
Девушки с Первого канала из кремня и стали
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...
Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры
Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Как стать губернатором в России
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«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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