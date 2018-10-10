Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила бойцов смешанного стиля россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя 6 октября, сообщил директор комиссии Боб Беннетт.

В среду бойцам разослали письма с уведомлением об их 10-дневном отстранении, которое начнет действовать с 15 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Отстранение могут продлить на заседании NSAC 24 октября. Тогда же Нурмагомедов и Макгрегор имеют право подать апелляцию.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поставил UFC ультиматум: он разорвет контракт, если будет уволен россиянин Зубайра Тухугов, который принял участие в потасовке 6 октября.

До этого стало известно об отмене поединка между российскими бойцами Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым.

Также сообщалось, что Макгрегору временно запретили участие в боях.