Нурмагомедов поставил UFC ультиматум

Если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уволит россиянина Зубайру Тухугова, то Хабиб Нурмагомедов тоже разорвет контракт с организацией; об этом заявил сам чемпион UFC в легком весе.

«Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца, и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», – написал он в Instagram.

Он также задался вопросом, почему UFC никого не уволила, когда команда Макгрегора напала толпой на автобус и ранила несколько человек, хотя могли кого-то и убить.

«Почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им», – заявил он.

Он предложил оставить себе гонорар, который UFC пока не заплатил Нурмагомедову.

«Только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идем до конца», – заявил боец.

Ранее стало известно, что из-за беспорядков на турнире UFC 229 после боя Нурмагомедова и Макгрегора отменен поединок между российскими бойцами Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым. Тухугов участвовал в потасовке в октагоне, он атаковал в том числе Конора Макгрегора.