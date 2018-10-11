Поединок россиянина в UFC отменили за участие в потасовке

Из-за беспорядков на турнире UFC 229 после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора отменен поединок между российскими бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым, сообщили в представляющей интересы Лобова компании Gagarin Sports Management.

«Поединок отменен после беспорядков на UFC 229. Артем получит нового оппонента», – передает ТАСС слова представителя компании.

Этот поединок был запланирован на 27 октября и должен был состояться в Канаде.

Отметим, что Тухугов – уроженец Чечни. Он участвовал в потасовке в октагоне после поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором – именно Тухугов напал на ирландца, когда началась массовая драка. Тухугов сам признавался, что участвовал в потасовке.

Лобов входит в команду Макгрегора, но на турнире находился на трибуне.

После этого глава UFC Дэйна Уайт заявил, что спортсмены с контрактами с UFC, участвовавшие в потасовке, не будут принимать участие в боях под эгидой организации.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца – выпрыгнул из октагона и вступил в драку с одним из спарринг-партнеров Макгрегора. Одновременно потасовка разгорелась в ринге.