Макгрегору временно запретили участие в боях

Медицинская комиссия на месяц запретила бои и тренировки ирландскому бойцу Конору Макгрегору после поражения в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор Макгрегор: отстранен до 6/11/18, без контакта до 28/10/18», – говорится в заключении медицинской комиссии, передает Daily Mail.

Отмечается, что это обычная практика для промоушена UFC.

Ранее глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл сообщил, что наказание за потасовку после титульного боя может понести не только Хабиб Нурмагомедов, но и Макгрегор.

Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC.