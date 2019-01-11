Гибель лыжника из Москвы на Эльбрусе попала на видео

Смерть лыжника из Москвы на Эльбрусе попала на видеозапись, ее распространили в социальных сетях.

9 января к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что ее супруг вышел утром покататься на лыжах на гору Эльбрус и перестал выходить на связь, сообщается на сайте СК по Кабардино-Балкарской Республике.

«9 января 2019 года, примерно в 21 час, на высоте 3500 метров спасателями было обнаружено тело мужчины, 1981 года рождения», – говорится на сайте ведомства.

Согласно данным проверки, мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб под лавиной.

В соцсетях опубликовали видеозапись момента гибели москвича на Эльбрусе.