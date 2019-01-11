Муж и жена из России умерли в Камбодже с разницей в один день

Муж и жена из Петербурга, умершие в Камбодже, скончались от инфаркта с разницей в один день, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Пномпене Евгений Заболотный.

«У меня на руках заключение врачей. Указано, что они погибли от инфаркта миокарда. Одна – второго числа, другой – третьего. В общем, одинаковая (причина смерти) – сердечный приступ. 1960 и 1965 годов рождения», – сообщил Заболотный, передает РИА «Новости».

Он добавил, что устанавливаются причины такого совпадения.

Заболотный отметил, что погибшие проживали в Камбодже долго.

«Я полагаю, что они проживали здесь, как и многие наши граждане, проживающие, занимающиеся бизнесом, отдыхающие. Могу сказать, что они находились здесь более чем один месяц», – уточнил Заболотный.

По тем же данным, тела супругов находятся в Пномпене, в госпитале Кхмеро-советской дружбы. Посольство пытается найти родственников умерших россиян.

«Мы отслеживаем информацию и ожидаем звонка родственников. Вроде бы все обещают нам, что родственники должны вот-вот выйти на связь... Мы пока ждем, но никто и ничего. И полиция ждет, и все остальные», – заключил Заболотный.

Напомним, 4 января мужчину и женщину из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в арендованном доме в курортном городе Сиануквиль в Камбодже.