В Камбодже найдены мертвыми двое россиян

Мужчину и женщину из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в арендованном доме в курортном городе Сиануквиль в Камбодже, сообщили в посольстве России.

«Двое граждан России, мужчина 53 лет и женщина 58 лет, супруги из Санкт-Петербурга, были найдены 4 января мертвыми в доме, который они арендовали в морском курортном городе Сиануквиль. Полиция Сиануквиля ведет расследование», – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

После завершения следствия будут названы причины смерти. По предварительным данным, мужчина мог умереть от сердечного приступа.

Посольство связалось с родственниками погибших, которые должны решить вопрос о репатриации тел на родину или кремации в Камбодже.

«Решаться этот вопрос будет только по окончании полицейского следствия, когда полиция будет готова передать тела родственникам или их представителям», – отметили в дипмиссии.

Ранее информация о смерти петербуржцев в Камбодже появилась в соцсетях. Сообщалось, что они уехали осенью прошлого года с билетами в один конец, у них были финансовые проблемы с ипотекой.

В ноябре 2018 года полиция Таиланда обнаружила тело россиянки в жилом квартале острова Пхукет.