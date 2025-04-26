Стало известно о майских затмениях звезд Спика и Антарес Луной

Tекст: Денис Тельманов

Луна в мае закроет собой две яркие звезды – Спику и Антарес, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского планетария. Астрономы уточнили: «В мае произойдет покрытие Луной двух звезд. 10 мая в 11:00 по московскому времени будет наблюдаться покрытие Луной звезды Спика». Это явление смогут увидеть жители акватории Тихого океана.



Второе затмение произойдет 14 мая в 07:00 по московскому времени, когда Луна скроет Антарес. Это событие будет заметно на юге Южной Америки. Оба затмения будут недоступны для наблюдения в России.

Астрономы отмечают, что Луна регулярно проходит вблизи планет и звезд, а иногда полностью закрывает их. В апреле спутник Земли четырежды скрывал звезды и звездные скопления, включая Плеяды.

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