Почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон?

Взгляд
28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:41  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Murad Sezer/Reuters
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограниченна. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле, ах, я разорен, а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...

России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон?

          Борис Минц целует руку Татьяне Дьяченко на церемонии награждения лауреатов премии имени Егора Гайдара в ноябре 2011 года. В компании Анатолия Чубайса и Леонида Гозмана   28 мая 2018, 22:20
          Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
          Текст: Петр Акопов

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          Слухи о переезде в Лондон российского миллиардера Бориса Минца легли на хорошо разогретую почву – все последние дни обсуждались проблемы с британской визой у Романа Абрамовича. Получалось, что, несмотря на все старания британских властей осложнить жизнь уже живущим на острове «богатым русским», все новые толстосумы стремятся затеряться в тумане. На самом деле все совсем не так.

          О том, что миллиардер Борис Минц и трое его сыновей уехали в Лондон, сообщила газета «Ведомости». Журналисты ссылались на разные неназванные источники – и, хотя комментариев от самого Минца не последовало, все очень похоже на правду. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать» – так объяснил отъезд один из источников. Под ситуацией имелся в виду бизнес Минца, входившего в сотню богатейших россиян по версии «Форбс».

          Со своими 1,3 млрд долларов он занимал там 72-е место, владея разными активами, в том числе и 15 бизнес-центрами. Но Борис Минц входил в еще один список – так называемый кремлевский, в который США внесли всех якобы приближенных к власти российских олигархов. Однако никаких санкций против Минца американцы не вводили, да и само попадание в список объясняется методом его составления – в Вашингтоне просто записали в него всю верхушку списка «Форбс». Но тем не менее – отъезд Минца уже используется в пропагандистской войне. Вот, бегут российские олигархи – не дожидаясь американских санкций и не пугаясь даже ужесточения политики Великобритании в отношении «богатых русских». Так ли это?

          Для начала нужно раскрыть карты – Минц уехал от неприятностей, связанных с ответственностью за собственный бизнес. Он был одним из учредителей банка «Открытие», попавшего под санацию, а его главный актив, компания О1 Properties, владеющая более чем полумиллионом квадратных метров столичных торговых центров, должна банкам 25 млрд рублей. Учитывая, что еще 12 млрд Минц потерял в качестве акционера «Открытия», его дела явно были нехороши. А когда дела не возвращающих долги бизнесменов начинают пристально изучать – часто всплывают всевозможные мошеннические схемы.

          Так что отъезд в Лондон Минца – это попытка остаться на свободе.

          По крайней мере, если он знал за собой грехи, однозначно попадающие под российский УК. Как прокомментировал ситуацию с Минцем бизнес-омбудсмен Борис Титов, «я скажу аккуратно. Со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Минцу накопились большие вопросы, как говорили в старые времена».

          Однако самое важное тут другое – кто именно уехал? Миллиардер и филантроп, создатель Музея русского импрессионизма – или порученец Чубайса? Гражданин Мальты – или действительный государственный советник РФ 1-го класса, то есть обладатель высшего классного чина, соответствующего генералу армии? Почетный профессор Тель-Авивского университета – или председатель правления Международного фонда и премии имени Егора Гайдара?

          Дело в том, что 59-летний Минц все 90-е годы формально работал на государство – вице-мэром города Иванова, потом начальником управления в федеральном Мингосимуществе, а с 1996-го – начальником управления президента России по вопросам местного самоуправления. То есть Минца привел в Кремль Чубайс, ставший в тот год главой президентской администрации – но задержался он там и после того, как «лидер реформаторов» лишился своего поста. А вот Минц досидел до 2000 года, чтобы потом в считаные годы стать владельцем самых разных бизнесов.

          Да, до 1990 года Минц, как сказано в его биографии, три года работал «в одном из Центров научно-технического творчества молодежи, где заработал свой первый капитал». Из этих центров, как известно, вышли самые разные российские олигархи, начиная от Ходорковского. Но проблема Минца в том, что списать все на заработанные в советские годы, а потом правильно инвестированные «большие деньги» вряд ли получится. Все понимают, как устроившиеся чиновниками предприниматели «зарабатывали» в 90-е. Просто одним удавалось урвать себе сырьевые компании, а другие довольствовались меньшим.

          Наведение порядка, начавшееся в нулевые годы, не привело к раскулачиванию незаконно нажитого имущества. Тем, кто не пытался претендовать на роль кукловодов и решателей судеб России, как Березовский, Ходорковский или Гусинский, ничего не грозило. Большинство легализовало свои активы. А вот дальше они оказались перед выбором – где жить?

          Дело в том, что для многих из нуворишей Россия была просто «территорией охоты» – они собирались и дальше зарабатывать здесь, чтобы тратить за границей, на Западе. Жизнь на два дома – условно, в Лондоне и Москве – давно стала привычной. Выбирали полный отъезд только те, у кого начинались проблемы с законом в России – или кто открыто не мог терпеть Россию с ее все более крепчавшим «русским духом». Но добровольно терять «кормовую базу» – то есть источник заработка в России – не хотел никто.

          Однако чем дальше крепла Россия, тем меньше схем для зарабатывания шальных денег оставалось. Государство снова стало контролировать выполнение своих заказов, да и платить налоги приходилось по полной. А поколение «кооператоров и реформаторов» настолько привыкло к «минимизации» – то есть к киданию и уклонению – что рассматривало новые условия как едва ли не дискриминационные. И нежелание даже делиться с государством подталкивало к полному отъезду на Запад. Потому что это были не созидатели, а потребители. Те, кто думал, как урвать для себя, а не как заработать на том, что будет сделано для всех, для страны.

          Так, например, олигарх Сергей Пугачев, имея в собственности крупнейшие питерские заводы, вместо судостроения больше интересовался приобретением сети гастрономических бутиков в Европе и жизнью в Англии и Франции. И это человек, который считался патриотом России! Что уже говорить о тех, кто всегда демонстративно подчеркивал свою любовь к «земле предков», к Израилю – как тот же Минц, создавший при Тель-Авивском университете Институт стратегических решений глобальных проблем имени самого себя и ставший членом совета управляющих этого университета.

          Впрочем, компрадорский олигархат попытался дать бой в начале десятых годов – но, проиграв Болотную, окончательно сник. А когда через пару лет начался и открытый конфликт между Западом и Россией, многие нувориши потянулись на выход с вещами. Многие – но все же меньшинство.

          Основная часть «списка Форбс» все-таки оставалась в России, даже если проводила тут меньше времени, чем за границей. Мотивы были разные. У кого-то действительно проснулся патриотизм, но большинство все-таки хотело сохранить возможность зарабатывать на пусть и не любимой, но Родине. Дело в том, что на Западе им можно было только жить и тратить – но не преумножать свои состояния. Не только сопоставимой с Россией доходности, но и просто интересных и перспективных проектов им там было не получить. Во-первых, все там схвачено давно и надежно, а во-вторых, связи с Россией накладывали дополнительные ограничения на возможность покупок тех или иных производств.

          Показательно, что даже такие мультимиллиардеры, как Абрамович и Рыболовлев, всячески ублажавшие один Великобританию, второй Монако, в итоге получили там проблемы.

          Понятно, что убежавшие олигархи никогда не вернут свои капиталы в Россию – но вот будут ли новые «эмигранты», вроде Минца?

          Да, будут – и это станет признаком улучшения ситуации в России, а не кризиса. Потому что бежать будут те, кого сам ход истории заставит определиться: с кем вы, выгодополучатели 90-х? С народом и страной – которые, как бы вы их ни презирали и какие бы вопросы у них к вам не возникали, все-таки позволяют вам красиво жить на «заработанное непосильным трудом»? Или с собственными страхами и комплексами, шепчущими на ухо, что «за все рано или поздно придется платить»? Каждый из них будет выбирать для себя – народ, Родину, принципы. На самом деле это достаточно простой выбор: для тех, для кого Россия – это не «территория для охоты». Ну а для тех, кто считает себя «офшорной аристократией» – путь один.


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