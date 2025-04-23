Стало известно о начале взыскания долга с Чубайса

Стало известно о начале взыскания долга с Анатолия Чубайса

Tекст: Ольга Иванова

Судебные приставы открыли исполнительное производство по взысканию долга с Анатолия Чубайса на основании решения Арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В базе данных исполнительных производств отмечается, что Чубайс значится должником, а производство запущено 17 апреля.

В материалах указано, что предмет исполнения – наложение ареста, однако детали суммы долга и характера спора не раскрываются. Меры судебных приставов связаны с решением суда, вынесенного ранее по делу в отношении экс-главы «Роснано».

Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано».

Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ущерб государству составил 43 млрд рублей.

Госкорпорацию «Роснано» признали потерпевшей в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по которому проходят три топ-менеджера компании.