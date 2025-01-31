Сотрудники «Роснано» задержаны за ущерб государству в 43 млрд рублей

Сотрудники «Роснано» задержаны за ущерб государству на сумму свыше 43 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

В МВД сообщили, что трое сотрудников «Роснано» были задержаны в Московском регионе в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Речь идет о заместителе руководителя компании «УК Роснано» Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета Марине Касенковой.

В МВД России рассказали, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ, а ущерб государству от действий этих сотрудников превысил 43 млрд рублей. Ведомство уточнило, что злоупотребления были связаны с реклассификацией финансовых обязательств компании для сокрытия неудовлетворительных результатов ее экономической деятельности в 2017 году.

«Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице РФ недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлекать дополнительное финансирование», – отметили в МВД.

В результате в период с 2022 по 2024 год государству пришлось выделять корпорации дополнительные средства на сумму свыше 43 млрд рублей.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела, а также проверяет возможную причастность других лиц к данному правонарушению.

Ранее сообщалось, что в январе бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. В 2024 году в связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания была признана потерпевшей стороной.