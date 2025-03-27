Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Суд признал корпорацию «Роснано» потерпевшей
Госкорпорацию «Роснано» признали потерпевшей в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по нему проходят три топ-менеджера компании.
Корпорацию признали потерпевшей в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС. В суде рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемым.
Ранее бывшего замглавы «Роснано» Бориса Подольского арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. До этого суд арестовал директора по методологии учета и отчетности «Роснано» Марину Касенкову по той же статье.