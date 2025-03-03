Экс-замглавы Роснано Подольский оказался обладателем иностранного гражданства

Суд раскрыл наличие у экс-замглавы Роснано Подольского иностранного гражданства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Борис Подольский, занимавший пост заместителя главы Роснано, арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями в составе организованной группы. В судебных документах указано, что Подольский имеет гражданство иностранного государства, что, по мнению следствия, создает риск его скрытия от правосудия.

Вместе с Подольским арестованы еще несколько топ-менеджеров Роснано, включая Артура Галстяна, управляющего директора по финансам, и Марину Касенкову, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности. Всем им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемые совершили неправомерные действия с целью скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании. Искаженные данные отчетности были предоставлены единственному акционеру, Российской Федерации, что позволило избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В результате государству пришлось выделить свыше 43 млрд рублей в период с 2022 по 2024 годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы постановил арестовать второго топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского на один месяц 28 суток по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Директор по методологии учета и отчетности «Роснано» Марина Касенкова арестована Мещанским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, причинен ущерб государству в 43 млрд рублей.