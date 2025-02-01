Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Касенкову
Суд в Москве арестовал директора финансового дивизиона «Роснано» Касенкову на два месяца
Директор по методологии учета и отчетности «Роснано» Марина Касенкова арестована Мещанским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.
Как сообщает ТАСС, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.
Представитель пресс-службы суда отметил: «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ на 1 месяц 28 суток».
Напомним, замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, в результате которого был причинен ущерб государству в 43 млрд рублей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать задержания сотрудников компании «Роснано» по этому делу.