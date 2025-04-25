Tекст: Вера Басилая

Захарова раскритиковала подход Владимира Зеленского к «крымскому вопросу» и назвала его действия террором против жителей полуострова, следует из сообщения дипломата в ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, заявления украинского лидера о возможности возвращения Крыма при помощи дипломатии и санкций не соответствуют действительности.

«Крымская дипломатия Зеленского – это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса», – заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Киев открыто добивается поставок вооружения для применения силы, а не дипломатического урегулирования.

Захарова отметила, что Зеленский не только наносит удары по Крыму, но и действует против населения Украины. По ее словам, украинский президент уже «истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан», поэтому не приходится говорить о заботе о судьбе тех, «кого он регулярно взрывает и обстреливает».

Дипломат также обратила внимание на обещания Зеленского Дональду Трампу. Она заявила, что украинский президент несколько раз лгал президенту США, включая обещания соблюдать 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики и придерживаться Пасхального перемирия.

Владимир Зеленский ранее отказался от предложения США признать Крым российским и пообещал придерживаться своей позиции о «мире с Россией через силу».

Президент США заявил, что Крым останется в составе России, и Зеленский это понимает.

В Крыму объяснили, чем удары по полуострову обернутся для Украины.