Россиянка погибла на острове Пхукет

Полиция Таиланда расследует смерть россиянки, тело которой обнаружено в жилом квартале острова Пхукет.

Дипломаты получили информацию о гибели гражданки России днем в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимира Пронина.

«Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала. Полиция Пхукета пока ведет следствие», – сказал он.

Сотрудники посольства связались с родственниками женщины.

По данным местных СМИ, 49-летняя россиянка жила на Пхукете около трех месяцев. На ее теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты, а в квартре – одноразовые шприцы и лекарства с бирками на русском языке.

Полиция рассматривает две версии случившегося – самоубийство или несчастный случай.

В августе в одном из лесов провинции Удонтхан в Таиланде нашли тело россиянина, погибшего при невыясненных обстоятельствах.