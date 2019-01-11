В Киеве заявили об экспорте украинского оружия в более чем 100 стран

Первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко заявил, что Украина якобы экспортирует оружие в более чем 100 стран.

«Мы считаем, что Украина сейчас не является потребителем чужих технологий. Украине есть что предложить другим нашим международным партнерам в плане оружия и технологий, которые используются в обороне», – заявил Омельченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

По его словам, украинские предприятия «изготавливают оружие украинское, которое продается более чем в 100 странах мира».

Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Кроме того, сами украинцы не верят в способность своей страны создавать качественное оружие. Так, осенью блогеры высмеяли заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Украины создать ракету, которая «может достать до Москвы». До этого пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада».

К тому же, сама Украина продолжает импортировать западное оружие. Так на днях в Киеве заявили об ожидании поставок «очень качественных винтовок» из Канады.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.