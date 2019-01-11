Ученые раскрыли загадку истуканов острова Пасхи

Американские ученые из Университета Бингемтона установили, что каменные статуи на острове Пасхи могли указывать на источники пресной воды.

Древние жители острова поставили гигантских истуканов возле источников пресной воды, говорится в исследовании университета, передает «Российская газета».

Сотни гигантских статуй расположены по всему острову, высота каждого изваяния достигает около 12 метров, вес равняется примерно 75 тоннам. Ранее считалось, что эти фигуры были поставлены представителями вымершей цивилизации для проведения ритуалов.

Согласно новому исследованию американских антропологов, истуканы могли быть указателями источников пресной воды. По мнению исследователей, рек и ручьев на острове почти не было, но местные жители умели извлекать пресную воду из океана во время отливов.

«Проблема доступности пресной воды часто упоминалась исследователями, которые работали на острове Пасхи. Когда мы начали детально изучать гидрологию, то сразу заметили связь между расположением статуй и источников пресной воды», – пояснил один из ученых Карл Липо.

Ученые считают, что истуканы находятся в тех местах, где грунтовая вода выходит на морское дно. Некоторые фигуры стоят в глубине острова, но исследование выявило, что вблизи этих идолов также есть источники пресной воды.