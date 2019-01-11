На всех этапах сборки «Союзов» внедрили видеонаблюдение

РКК «Энергия» решила установить видеонаблюдение на всех этапах производства «Союзов» после инцидента с обнаружением отверстия от сверла в бытовом отсеке «Союза МС-09», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что внутренней комиссии «Энергии» не удалось по видеозаписям установить момент сверления отверстия, передает РИА «Новости».

В книгах учета действий персонала также не было подобных пометок, из чего был сделан вывод, что отверстие просверлили не на предприятии.

Однако все же было принято решение установить видеокамеры на всех этапах сборки.

Другим поводом для этого стала авария «Союза-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за погнутого при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков носителя. После этого инцидента руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что к концу 2019 года прекратится эксплуатация ракет «Союз-ФГ».

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, что дыра была просверлена целенаправленно.

11 декабря космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко в открытом космосе взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека «Союза» с помощью ножниц; образцы доставили на Землю.