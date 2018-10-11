Объявлено об окончании использования ракет «Союз-ФГ»

Роскосмос перестанет эксплуатировать ракету-носитель «Союз-ФГ» в конце 2019 года, сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В конце 2019 года завершается эксплуатация РН «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», – сообщил Рогозин в своем Twitter.

11 октября произошла авария ракеты носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Экипаж корабля выжил.

В октябре стало известно, что послужило причиной аварии.

Первый после аварии полет «Союза» с космонавтами на борту запланирован на 3 декабря.