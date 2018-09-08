Российская актриса признана лучшей в конкурсе Венецианского кинофестиваля

Лучшей актрисой второго конкурса «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля стала Наталья Кудряшова.

Кудряшова сыграла в российском фильме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм, нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, мы продолжим», – сказала она на церемонии награждения.

«Человек, который удивил всех» – единственный российский фильм в программе «Горизонты» в рамках конкурса в Венеции. Он рассказывает о деревенском мужчине, который узнал об онкологическом диагнозе и , услышав сибирскую легенду, решил стать женщиной.

Лучшей короткометражкой признали фильм «Подарок» режиссера Адитья Ахмад, лучшим сценарием – Jimpa Пема Цедена. Лучшим актером стал Каис Нашиф за роль в фильме «Тель Авив в огне», лучшим режиссером – Емир Байгазин за фильм «Река». Приз жюри получил The announcement Махмута Фазиля Коскуна. Лучшей стала картина Manta ray.