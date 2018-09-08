Греция отказала в визе управделами Московской патриархии

Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий не смог получить визу в Грецию.

«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», – сообщили в Управлении делами патриархии, передает «Интерфакс».

Напомним, в начале августа несколько священников РПЦ сообщали, что получили отказ в визе в Грецию или ограничение срока пребывания в стране. Они отмечали, что визу в итоге выдают, но на очень короткие сроки.

МИД России потребовал от посольства Греции в Москве объяснений в связи с сообщениями о невыдаче виз священникам РПЦ.