Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского Православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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          Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

             8 сентября 2018, 16:28
          Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Арестованный во Франции художник-акционист Петр Павленский рассказал об унизительной процедуре помещения в карцер в местной тюрьме.

          Павленский провел месяц в карцере, а теперь помещен в изоляцию, рассказала его подруга Ксения Оксман и опубликовала рассказ художника в Facebook.

          По его словам, в если Бутырке надзиратель с карцера зачитывает арестанту постановление об аресте в карцер и уводит его, то в тюрьме Флери «толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги».

          Около карцера, отметил он, арестантов встречают пять надзирателей «в экипировке как для митингов».

          По его словам, надзиратели делали вид, что он опасный и дали 30 суток; после 20-го дня «все усугубилось», его вернули «на спецблок, в изоляцию».

          «Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой то аспект был неприемлем», – отметил он.

          В начале августа Павленского поместили в карцер в тюрьме во Франции.

          Напомним, 16 октября 2017 года Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. В июне 2018 года во Франции его признали психически ненормальным. Это стало основанием для бессрочного ареста.


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