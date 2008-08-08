Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

Арестованный во Франции художник-акционист Петр Павленский рассказал об унизительной процедуре помещения в карцер в местной тюрьме.

Павленский провел месяц в карцере, а теперь помещен в изоляцию, рассказала его подруга Ксения Оксман и опубликовала рассказ художника в Facebook.

По его словам, в если Бутырке надзиратель с карцера зачитывает арестанту постановление об аресте в карцер и уводит его, то в тюрьме Флери «толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги».

Около карцера, отметил он, арестантов встречают пять надзирателей «в экипировке как для митингов».

По его словам, надзиратели делали вид, что он опасный и дали 30 суток; после 20-го дня «все усугубилось», его вернули «на спецблок, в изоляцию».

«Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой то аспект был неприемлем», – отметил он.

В начале августа Павленского поместили в карцер в тюрьме во Франции.

Напомним, 16 октября 2017 года Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. В июне 2018 года во Франции его признали психически ненормальным. Это стало основанием для бессрочного ареста.