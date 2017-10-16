Павленскому во Франции назначили бессрочный арест

Следователь во Франции продлила арест российского художника-акциониста Павла Павленского бессрочно.

«Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу», – написала гражданская жена Павленского Ксения Оксман (Оксана Шалыгина) в Facebook.

По ее словам, он находится «в прекрасной физической форме, бодр и весел».

Напомним, в середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу российского акциониста Петра Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. В январе 2018 года ее отпустили.

Перед этим им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France. Причем изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.