Павленского во Франции признали психически ненормальным

Основаниями для ареста Павла Павленского во Франции стали «бредовые навязчивые идеи» и «пограничное расстройство личности» российского художника-акциониста, сказано в постановлении судьи о продлении меры пресечения.

По информации «Русской службы Би–би–си», одним из оснований, по которым Павленского было решено оставить под стражей до суда, стало заключение психиатра, диагностировавшего художнику сразу несколько психологических расстройств и особенностей: «бредовые навязчивые идеи», «пограничное расстройство личности» с нарциссическими основаниями, «желание преступать закон и предусмотренные им ограничения», а также высокий риск рецидива.

Напомним, Павленскому сделали срок содержания под стражей во Франции бессрочным – до основного суда по делу.

В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. В январе 2018 года ее отпустили. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France. Причем изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.