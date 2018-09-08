Рэпер Mac Miller умер в США

В Лос-Анджелесе умер 26-летний американский рэпер Mac Miller, сообщила его семья.

Вероятной причиной смерти стала передозировка наркотиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Исполнять музыку Mac Miller начал в 14 лет. В 2011 году у него вышел альбом Blue Slide Park, возглавивший чарт Billboard 200.

Mac Miller признавал, что у него были проблемы с алкоголем и наркотиками, но утверждал, что несколько лет не употреблял их. Однако в мае после ДТП его обвинили в езде в пьяном виде.