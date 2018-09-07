Коалиция США начала учения на востоке Сирии

Силы возглавляемой США международной коалиции в пятницу начали учения на востоке Сирии; маневры включают «атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами», сообщили в пресс-службе коалиции.

«Наши силы продемонстрируют способность быстро развертываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции», – передает РИА «Новости» сообщение американской коалиции.

Уточняется, что учения затронут район гарнизона Ат-Танф и 55-километровую зону вокруг него.

Коалиция сообщает, что российская сторона уведомлена о проведении учений через установленные каналы связи.

Москва ранее не раз выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты создали в районе Ат-Танф одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.