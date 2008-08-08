Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

Украинские рыбаки перестали осуществлять промысел в Азовском море по «непонятным причинам», сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Крым.

«В настоящее время российскими рыбаками в Азовском море правил нарушения рыболовства не отмечается, украинские рыбаки по непонятным причинам промысел в общих рыболовецких угодьях не осуществляют», – приводит сообщение ведомства «Крыминформ».

По данным погрануправления, сейчас в море для добычи бычка ежедневно выходят от пяти до 17 рыбопромысловых сейнеров. С ними пограничные корабли держат радиосвязь и готовы оказать помощь в случае необходимости.

Береговая охрана погранслужбы ФСБ действует в соответствии с российско-украинским договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также протоколом 19-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

В четверг Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море.

В мае российские пограничники задержали в Азовском море двух украинских рыбаков, незаконно добывавших рыбу.