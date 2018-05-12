ФСБ рассказала, кого пограничники задержали в Азовском море

Российские пограничники задержали в Азовском море двух украинских рыбаков, незаконно добывавших рыбу.

«10 мая текущего года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществлявших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Пограничники также отметили, что у рыбаков не было паспортов и документов, дающих право на рыболовство. Их перевезли в порт города Ейска для выяснения личности.

Ранее в субботу управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Запорожской области Украины предположило, что пропавшие рыбаки из Бердянска, скорее всего, задержаны российскими пограничниками.