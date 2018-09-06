В США сообщили о тайном вооружении Израилем сирийских боевиков

Американские СМИ со ссылкой на боевиков сообщают, что тайно вооруженные Израилем формирования инсургентов на юге Сирии не пускали проиранские силы и «Исламское государство*» в районы рядом с сирийско-израильской границей.

Не менее 12 групп повстанцев получали финансирование и оружие от Израиля несколько лет подряд. Бойцам в качестве зарплаты выделяли порядка 75 долларов в месяц. Также из Израиля поступали автомобили, пулеметы, минометы и другое оружие, а также средства для закупки вооружения на черном рынке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

Вооружение и денежные средства поступали через три точки, связывающие Сирию и Голанские высоты. Об этом изданию сообщили более двух полевых командиров и участников формирований повстанцев.