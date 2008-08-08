Симоньян высказалась о внимании Венедиктова к ее декольте

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, неправильно написавшему ее фамилию в соцсетях.

«Вот 15 лет ты фотографируешь мои декольте, а никак не запомнишь, что моя фамилия пишется с мягким знаком», – ответила Симоньян в своем Twitter на сообщение Венедиктова, который в своем Telegram-канале написал ее фамилию как «Симонян».

В ответ Венедиктов заметил, что знакомые ему профессора-лингвисты армянской национальности по поводу такого написания фамилии «говорят, что это «випиндрешь».

«Вообще это новое слово в отечественной журналистике – «писать фамилию человека не так, как она пишется уже в трех поколениях, а так, как считают знакомые лингвисты», – ответила Симоньян.

Журналист добавила, что мягкий знак в ее фамилии – память о депортации крымских татар. «Когда при Хрущеве крымских армян реабилитировали, всем в паспорта вписали мягкий знак, на всякий случай. Чтобы отличать, если что», – пояснила Симоньян.

Главред RT также иронично посоветовала Венедиктову быть аккуратнее со знакомыми, «особенно армянами».

«Последний совет принят, дорогая «Ь», – заключил главред «Эха Москвы».

Ранее Симоньян дала характеристику уходящему к Медведеву бывшему подчиненному.

В четверг вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новым пресс-секретарем Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.