У Медведева сменится пресс-секретарь

Пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что переходит на работу в ВЭБ, ее место займет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

«Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», – сказала Тимакова, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что решение о смене работы приняла полгода назад. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», – отметила она.

В свою очередь вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что «на подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня» Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра».