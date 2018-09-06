Симоньян дала характеристику уходящему к Медведеву бывшему подчиненному

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила Олега Осипова с назначением на должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Можно уже наконец-то вслух поздравить моего первого зама Олега Осипова с назначением пресс-секретарем премьера. Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиа-менеджер», – заявила она, передает РИА «Новости».

Симоньян отметила, что работала с Осиповым в кремлевском пуле, а последние четыре года он был первым заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня», и за столько лет работы Осипов не допустил «ни одного прокола или нечестности».

«Кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают», – отметила она.

Сам Осипов заявил, что благодарен за оказанное ему доверие. «Хотел бы поблагодарить Дмитрия Анатольевича за доверие и приглашение к совместной работе. Кроме того, хочу сказать спасибо Наталье Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела, познакомить с технологией работы», – сказал Осипов.

Ранее в четверг вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новым пресс-секретарем Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.