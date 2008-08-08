Путин, Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что поговорила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Обстановка в провинции Идлиб неоднозначная, учитывая размещение там радикальных групп, рассказала Меркель в интервью телеканалам RTL и NTF, передает ТАСС.

«Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей», – сказала она, отметив, что говорила об этом с Эрдоганом и Путиным.

Ранее в четверг начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявлял о готовности нанести удары по Сирии.

В среду Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из-под удара в Сирии.