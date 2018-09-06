Вертолет упал в Киеве

В Киеве упал вертолет, принадлежащий частной фирме, два человека пострадали.

«Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7.22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей», – сообщили в киевском управлении нацполиции.

В результате падения двое человек госпитализированы с телесными повреждениями.

«Предварительно известно, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме», – сообщили в полиции.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

На прошлой неделе в в Иркутской области упал вертолет Ми-8, погибли люди.