Эротическая модель получила срок за насилие над полицейским

Пресненский суд Москвы приговорил модель Киру Майер к 1,5 годам колонии-поселения за нападение на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статьям «применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношения представителя власти», ее осудили на 1 год и 6 месяцев колонии-поселения, передает «Интерфакс».

Она полностью признала вину.

В конце мая Майер была отправлена под стражу за нападение на полицейского.

24 мая она подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве после того, как он оформил на девушку протокол, узнав, что она лишена прав. Некоторые СМИ сообщали, что она пыталась «откупиться» от полицейскому сексуальными услугами, но те не стали изменять закону с нарушительницей.

Кира Майер ведет блог в «Инстаграме», где выставляет откровенные фотографии. У нее 148 тыс. подписчиков. Ее настоящее имя – Дарья Цветкова, она является уроженкой Удмуртии.