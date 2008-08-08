В ДНР заявили о непричастности к убийству Захарченко объявленных в розыск лиц

Министерство внутренних дел ДНР сообщило, что объявленные ранее в розыск по делу об убийстве главы республики Александра Захарченко люди, чьи фотографии опубликовали в Сети, не причастны к преступлению.

«Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена», – говорится в сообщении на сайте МВД ДНР.

Ранее МВД ДНР обратилось к гражданам с просьбой помочь в розыске двоих мужчин, которые были в кафе «Сепар» в день убийства Захарченко. Были опубликованы их фотографии.

Захарченко погиб при взрыве бомбы у кафе «Сепар» в пятницу. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему охрана Захарченко оказалась бессильна.