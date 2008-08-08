Опубликованы фото подозреваемых в убийстве Захарченко

МВД ДНР обратилось к гражданам с просьбой помочь в розыске двоих мужчин, которые находились в кафе «Сепар» в день убийства главы республики Александра Захарченко.

МВД ДНР опубликовало фотографии подозреваемых на официальном сайте.

«31 августа в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции», – говорится в сообщении.

В то же время в министерстве госбезопасности ДНР сообщили, что украинские спецслужбы значительно повысили активность «после совершенного ими террористического акта, в результате которого погиб глава ДНР А. Захарченко», пытаясь «дестабилизировать общественно-политическую обстановку».

Как отметили в министерстве, «подконтрольные украинским спецслужбам СМИ» участвуют с «информационной спецоперации» для дискредитации высшего руководства ДНР, правоохранительных органов и министерства госбезопасности.

«В ходе указанной операции проводятся мероприятия, носящие как откровенно пропагандистский характер, направленные на украинскую аудиторию, так и специальные мероприятия, направленные на дезинформирование международного сообщества, нагнетанию панических настроений и понижению уровня доверия к государственным структурам республики», – сообщили в министерстве.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку.

Депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов высказывал мнение, что убийство главы ДНР Александра Захарченко направлено на срыв Минских соглашений.

Напомним, Захарченко погиб при взрыве бомбы. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему охрана Захарченко оказалась бессильна.