Песков назвал убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал разъяснять украинскому журналисту правовые основания для помощи ДНР в расследовании убийства главы самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

«Я оставляю это без комментария, скажу лишь то, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки», – заявил Песков на просьбу объяснить, на каких правовых основаниях спецслужбы России действуют на территории Украины, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что специалисты ФСБ помогают в ДНР расследовать убийство Захарченко.

Напомним, Захарченко погиб при взрыве бомбы. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.