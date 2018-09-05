Приезд в Тбилиси российских журналистов вызвал скандал

Госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила, что ее страна «внимательно следит за визитом представителей российской пропагандистской машины» и «реагирует соответствующим образом на нарушение ими законов Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так Цихелашвили прокомментировала отказ во въезде в Грузию четырем российским участникам Международного южнокавказского медиафорума «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», проводимого в Тбилиси 4-7 сентября на фоне антироссийских протестов.

«Россия стремится использовать весь инструментарий «мягкой силы». Это не новость. Но для Грузии это не должно представлять большой опасности. Россия оккупировала территории Грузии, исходя из этого, в нашей стране очень трудно генерировать пророссийские сентименты. Лучшим ответом на российскую пропаганду является распространение объективной информации», – сказала она.

Организаторами медиафорума выступают российский Политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» и газета «Грузия и мир» при поддержке Фонда президентских грантов. Именно поддержка, осуществляемая данным Фондом, вызывает самое большое раздражение пикетчиков в Тбилиси, которые проводят акцию с антироссийскими транспарантами на месте проведения встречи к отелю VERE PALACE.

Во въезде в Грузию было отказано журналистам и политологам Виктору Литовкину, Геннадию Бордюгову, Александру Токареву и Алану Касаеву. Им инкриминируется нарушение «Закона об оккупации», по которому Тбилиси требует посещать Абхазию и Южную Осетию только с согласия грузинской стороны.

Между тем, вице-спикер парламента Георгий Вольский из правящей «Грузинской мечты» не считает, что форум опасен для его страны.

«У них нет ресурсов на промывку мозгов нашему обществу», – заявил он.

По словам вице-спикера, ситуацией пользуется саакашвилевское «Единое национальное движение», которое просто хочет раздуть скандал.

Организаторы форума отмечают, что он проводится в четвертый раз, в нем также участвуют представители других государств Южного Кавказа, доселе таких акций протеста не проводилось.

Организаторы называют пикетирование «постыдным». По их словам, на форуме просто происходит обмен мнениями, о пропаганде речи нет.