Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

Минпросвещения зафиксировало рекордно низкое число детей в российских сиротских учреждениях – менее 48 тыс. человек.

«На 1 сентября в банке данных о детях-сиротах (его ведет Минпросвещения) числятся 47,8 тыс. ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России», – сообщил «Известиям» член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Минпросвещения Армен Попов.

Он сообщил, что еще пять лет назад в списке было 68,8 тыс. детей, а 10 лет назад – 115,6 тысяч.

Кроме того, по словам Попова, в настоящее время число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Теперь в России около 180 тыс. приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же кровных опекунов.

«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок», – добавил Попов.

Ранее министерство просвещения России подготовило законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года будет ограничено максимальное количество детей усыновителя, включая родных и приемных, до трех человек.