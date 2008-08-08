У подозреваемого в убийстве полицейского на «Курской» нашли серьезные улики

В ходе обыска у подозреваемого в убийстве сотрудника полиции на станции столичной подземки нашли футболку со следами, схожими с кровью.

В ходе расследования уголовного дела по факту убийства полицейского на станции метро «Курская» «по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. Экспертиза установит групповую принадлежность», – приводит РИА «Новости» слова помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

Она добавила, что в среду следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

С ним уже проведены следственные мероприятия, в том числе опознания и очные ставки.

Напомним, накануне подозреваемому – Нурлану Мурадову – предъявили обвинение. Изначально сообщалось, что Мурадов, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Произошло это в теалете. Однако во вторник судмедэксперты пришли к выводу, что полицейский Андрей Райский погиб в результате удара тупым предметом по голове – скорее всего, кастетом, который был с собой у подозреваемого.

Мурадов утверждает, что сотрудник правоохранительных органов застрелился сам.