Задержанный за убийство полицейского в метро Москвы изменил показания

Нурлан Мурадов, которого задержали за убийство в ночь на понедельник полицейского на станции метро «Курская», заявил, что сотрудник правоохранительных органов застрелился сам, следует из видеозаписи допроса мужчины.

Видео публикует Mashв соцсети «ВКонтакте».

Мурадов рассказывает, что на станции метро собирался уехать домой, но был задержан полицейскими за то, что у него не было документов, которые остались дома. Мужчина утверждает, что полицейский зашел в туалет, оставив его у двери. После этого, говорит Мурадов, он слышал стрельбу.

Он отрицает, что убил полицейского.

Тот факт, что он убежал с места происшествия, Мурадов объясняет тем, что испугался, так как слышал стрельбу, а рядом никого не было.

Между тем, ранее сообщалось, что Мурадов объяснил убийство сотрудника правоохранительных органов тем, что тот ему угрожал. На опубликованном видео мужчина разговаривает с уборщицей перед входом в туалет, где лежит убитый полицейский.

В ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», по версии следствия, дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.

Подозреваемый в убийстве задержан.